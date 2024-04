Kann Frau von Kunst leben? Manchmal ja, oft nein!

Entsprechend bissig, kritisch, ironisch, direkt und/oder subtil sind ihre Statements, die Initiatorinnen wie Kuratorinnen Ina Loitzl und das Kunstkollektiv „Die 4 Grazien“ aussagekräftig und sendungsbewusst in (Video)Wort, Bild und Installation nebeneinander und manchmal auch zueinander in Beziehung gesetzt haben: „Zu oft verdienen alle anderen daran, aber nicht die Künstlerin selbst. Natürlich gibt es auch einige wenige, weibliche Shootingstars, die in Sammlungen und Ausstellungshäusern vertreten sind und nach ihrem Tod mit den Galerien durchstarten, aber der Prozentsatz erfolgreicher Künstlerinnen ist im Verhältnis zur gesamten kreativen Szene verschwindend klein, die Auswahl oft sehr willkürlich und wie in allen anderen Berufen wird Frauen besonders genau auf die Finger geschaut. Kunstkämpferinnen kennen die Diskrepanz des sich Aufteilens zwischen oft mehreren Brotberufen oder künstlerischen Nebenjobs“, betont die in Wien lebende, aus Klagenfurt stammende Textil- und Videokünstlerin Loitzl, die werkimmanent für Gleichbehandlung und Fair Pay in den Ring steigt.