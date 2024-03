Bayern basteln an der Rückkehr des Vertriebenen

Die Gerüchteküche hat in München wieder Hochsaison, die Frage nach dem neuen Trainer der Bayern beschäftigt Fußball-Deutschland. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Namen ins Spiel geworfen werden. Nachdem Wunschkandidat Xavi Alonso abgesagt hatte, der Spanier bei Leverkusen bleibt, liebäugelte man in München mit Ralf Rangnick – doch der Deutsche bleibt beim ÖFB! Womit nur noch zwei neue Top-Favoriten verbleiben: Brighton-Coach Roberto De Zerbi (Nachteil: spricht kein Deutsch). Und: Julian Nagelsmann! Ausgerechnet der 36-Jährige, aktuell Deutscher Teamchef, könnte also Thomas Tuchel beerben.