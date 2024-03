Werder Bremen gegen Wolfsburg – ab 15.30 Uhr LIVE

In seiner Zeit bei Southampton habe er sich fußballerisch weiterentwickelt: „Man braucht mehr Lösungen als nur Gegenpressing. Das hat man in der Premier League gesehen.“ Er freut sich dennoch, wieder in der Bundesliga zu sein: „Wir haben hier sehr attraktive Stadien, Vereine und Spiele.“ Einer seiner Co-Trainer ist sein Sohn Patrick Hasenhüttl, mit dieser Arbeit ist er bisher sehr zufrieden: „Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Der Hauptgrund für seine Anstellung war, dass ich einen Trainer im Team habe, der wie die Spieler denkt.“