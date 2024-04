Junger Salzburger träumt vom Fliegen

In St. Johann schnupperte er in den Beruf

Praktisches Wissen über Hubschrauber holte sich der Schüler bei Heli Austria in St. Johann. Als die „Krone“ Paul in diesem Hubschrauber-Stützpunkt trifft, begegnet er alten Bekannten. Hier hat er zwei Praktika gemacht. Das half ihm bei der Maturaarbeit und Roy Knaus für seine Firma. „Wir haben uns die Frage gestellt, ob bei Waldbränden Hubschrauber oder Flugzeuge besser löschen“, schildert Paul. Es sind die Hubschrauber, so das Ergebnis.