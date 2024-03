Experte widerlegt Sinn von Schwanen-Tötungen

Forscher Hans Frey spricht sich in einem Gutachten gegen den geplanten Abschuss von Wasservögeln in Garsten aus: Durch Kot beeinträchtige Pflanzen erholen sich im Frühjahr – offenbar auch dank der tierischen Düngung – rasch wieder. Er regt an, zur Vergrämung der Schwäne gelindere Mittel, wie den Einsatz von Hunden, anzuwenden.