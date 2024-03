Tirol: Baum krachte auf Haus, erste Stromausfälle

Baum stürzte in Innsbruck auf Haus

Die Polizei berichtete am Samstagmorgen nur von einem der zahlreichen Einsätze. „In der Innerkoflerstraße in Innsbruck stürzte nach heftigen Sturmböen gegen 16.45 Uhr ein Baum auf ein Haus.“ Glück im Unglück: Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. An dem Haus entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck entfernte den umgestürzten Baum.