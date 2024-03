Ex-Weltmeister sicher: „Ferrari kann Titel holen“

„Nun können Sainz und Leclerc es mit allen aufnehmen. Ich traue ihnen weitere Siege zu und in dieser Form können sie sogar den Titel erobern“, zeigt sich Andretti nach dem Großen Preis von Australien in Melbourne überzeugt. Der Speed, den man bei Ferrari dort gesehen habe, sei echt, so der 84-Jährige gegenüber der „Gazzetta dello Sport“.