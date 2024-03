Schwede (56) fast an Überdosis Lakritze gestorben

Kaliumwert war extrem niedrig

Als er Mitte März ins Spital ging, war Österstams Zustand schon so schlimm, dass er kaum aus dem Fahrzeug ein- und aussteigen konnte. „Solche Schmerzen hatte ich in den Beinen. Ich ging wie ein 90-Jähriger.“ Durch Blutproben wurde festgestellt, dass sein Kaliumwert sehr niedrig war. „Meine Werte lagen bei 1,8. Normalerweise hat man 3,5. Der Arzt erklärte mir, dass so niedrige Werte lebensbedrohlich sein können.“ Doch zunächst blieb die Ursache für diesen Befund ein Rätsel.