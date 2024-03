Tätergruppe nach Hinweis auf frischer Tat ertappt

Ein 31-jähriger kroatischer Staatsbürger und seine 36-jährige Komplizin wurden daraufhin festgenommen. In ihrem Fahrzeug wurde Schmuck sichergestellt, der mit den Einbrüchen in Freistadt und einem früheren Einbruch in Linz in Verbindung gebracht wurde. Weitere Ermittlungen führten zu einem Einbruch in eine Wohnung in Salzburg am selben Tag.