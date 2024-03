Über 10 Kilometer Stau am Karfreitag

Die Sanierung der Tunnelkette am Pass Lueg führte seit September zur vollständigen Sperrung einer Richtungsfahrbahn der A10 zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau), was besonders an stark frequentierten Reisetagen zu Staus führt. Trotz Abfahrtssperren waren am Freitag auch die Landesstraßen im Salzachtal wieder von umfangreichem Ausweichverkehr betroffen.