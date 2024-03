Drohne stürzte nahe Ukraine in Rumänien ab

Baerbock: Putin will NATO in den Krieg hineinziehen

Russlands Präsident Wladimir Putin steuert aus Sicht der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock auf einen militärischen Konflikt mit dem westlichen Militärbündnis NATO zu. „Putins Ziel war und ist, die Ukraine in ihrer Existenz als eigenes, freies Land zu zerstören und die NATO in einen Krieg hineinzuziehen“, sagte die Grünen-Politikerin der Funke Mediengruppe (Freitag). Die deutsche Regierung werde das aber niemals zulassen. Putin sei für Argumente und Menschlichkeitsappelle nicht erreichbar. „Und verhandeln möchte er schon gar nicht“, so Baerbock.