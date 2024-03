Experte über Putin: „Ihm fehlen 300.000 Soldaten“

Warum Russland jetzt im Visier des islamischen Terrors ist

Aber nicht nur der Krieg beschäftigt Russland. Der Schock nach dem IS-Terrorangriff sitzt weiterhin tief. Das Land hat sich vom Anschlag des islamischen Staat im Moskauer Konzertsaal nicht erholt. Dabei gibt es bereits die nächste Terror-Drohung. Dubowy dazu: „Warum Russland jetzt in den Fokus des Terrors gerückt ist, ist einerseits die starke Involvierung Russlands in den Syrienkrieg auf der Seite des Diktators Baschar al-Assad, aber auch die sehr freundschaftliche Beziehung Russlands zu den Taliban, die ja als ausgewiesene Feinde des IS gelten. Das heißt, in dieser Hinsicht wird es keine Änderung der Politik von Wladimir Putin geben. Und insofern ist die russische Bevölkerung natürlich in allergrößte Gefahr.“