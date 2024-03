Nach zwei Jahren steht lange erwartete Mordanklage

Der Fall schlug hohe Wellen: Die beiden Männer und die Frau waren miteinander bekannt und wollten am 4. März 2022 eine „Partynacht“ miteinander verbringen, doch entbrannte in der Wohnung des 21-Jährigen in Lustenau ein Streit, angeblich ging es dabei um Schulden. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 27-Jährige die Frau erwürgt haben. Anschließend luden die beiden Männer den toten Körper der Frau in ein Auto, letztlich wurde die Leiche in einem Riedgraben in Lustenau abgelegt. Dort wurde die tote Frau entdeckt, nachdem ihr Vater zuvor eine Vermisstenanzeige eingebracht hatte.