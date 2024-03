Elle Macpherson und die Ära der Supermodels

Nach der Highschool studierte sie kurzzeitig Jus an der University of Sydney, reiste aber zwischenzeitlich in die USA, wo sie ihren ersten Modelvertrag unterschrieb. Später war sie auch als Schauspielerin erfolgreich. Unter anderem trat sie Ende der 1990er-Jahre wiederholt in der Erfolgsserie „Friends“ als umschwärmte Mitbewohnerin Janine LaCroix auf. Auch übernahm sie kleinere Filmrollen etwa in Franco Zeffirellis Liebesdrama „Jane Eyre“. Von 2010 bis 2013 präsentierte sie „Britain‘s Next Top Model“, und im vergangenen Jahr war Macpherson als Gastjurorin bei Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen.