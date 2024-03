Elle Macpherson nach 14 Jahren zurück am Catwalk

60er steht vor der Tür

Macpherson, die am 29. März ihren runden Geburtstag feiert, war in der Vergangenheit auch als Schauspielerin erfolgreich. Unter anderem trat sie Ende der 1990er-Jahre wiederholt in der Erfolgsserie „Friends“ auf. Von 2010 bis 2013 präsentierte sie „Britain‘s Next Top Model“. Im vergangenen Jahr trat sie als Gastjurorin bei Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ auf.