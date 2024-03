Zwölfte Pleite in Serie besiegelt Aus für Toronto

Für die Toronto Raptors endet die NBA-Saison 2023/24 definitiv am 14. April. Nach einem 101:145 am Mittwoch (Ortszeit) gegen die New York Knicks hat der Klub des nach einer Fingeroperation rekonvaleszenten Wieners Jakob Pöltl auch theoretisch keine Chance mehr, das Play-in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu erreichen. Die Kanadier erlitten die zwölfte Niederlage in Folge, die 50. im Spieljahr und nicht zuletzt die höchste ihrer Geschichte vor eigenem Publikum.