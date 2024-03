Eine Bilanz ohne Glanz

So hat sich Wilfried Haslauer seine Ehrenrunde im Chiemseehof sicher nicht vorgestellt. Für den Landeshauptmann läuft derzeit kaum etwas nach Plan. Seine ÖVP wirkt nach den Wahlen müde und angeschlagen. Seine Koalitionspartnerin, die FPÖ, scheint mit dem Wolf inhaltlich völlig ausgelastet. Die nach dummen Intrigen führungslose Universität entwickelt sich zu einer Peinlichkeit der Sonderklasse, die Verkehrsprobleme stauen sich, die Misere in den Spitälern lässt sich nicht mehr weglächeln. Und am Horizont zeichnet sich kein Erfolg ab. Nach einem Jahr schwarz-blaue Koalition eine doch recht glanzlose Bilanz.