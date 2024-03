Moskau-Täter: Lukaschenko widerspricht dem Kreml

Schon mehrfach hat sich ein Ableger der radikalen Terrorgruppe IS – der IS Provinz Khorasan – zu dem Anschlag bekannt hat, am Montag erklärte dann auch Putin, dass radikale Islamisten hinter der Tat steckten. Allerdings passe der Angriff auch zu ukrainischen Einschüchterungsversuchen, sagte er. Zudem prüfen nun russische Ermittler eine mögliche Verwicklung des Westens in den Angriff auf die Moskauer Crocus City Hall. Auf die Bitte von Abgeordneten hin untersuche man eine mögliche „Organisation, Finanzierung und Durchführung von Terroranschlägen“ gegen Russland seitens der USA und anderer westlicher Länder, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mit.