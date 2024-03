Schwangere altern in wenigen Wochen um zwei Jahre

In nur zwanzig Wochen altern schwangere Frauen um bis zu zwei Jahre, schreiben Experten der US-amerikanischen Yale School of Medicine in ihrer Studie im Fachblatt „Cell Metabolism“. Ganz generell verändert sich der Körper von Frauen dabei umfassend: Durch den wachsenden Fötus werden Organe verschoben, Beckengelenke werden lockerer und Schwangerschaftshormone verändern Appetit und Energielevel. Darüber hinaus verdrahten sich Neuronen im Gehirn zum Teil dauerhaft neu.