Graffitis bei Wiener Russen-Denkmal ehren Nawalny

Nawalny-Gedenkstätte wiederholt zerstört

Nachdem eine improvisierte Nawalny-Gedenkstätte gegenüber russischen Botschaft in Wien am Wochenende bereits zum zweiten Mal zerstört wurde, haben indes Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative von „Russians against war“ in den vergangenen Tagen erneut Blumen in die Wiener Reisnerstraße gebracht und auch Plakate an einem Bauzaun montiert. Auf Russisch ist etwa „Hallo, hier ist (wieder) Nawalny“ zu lesen. Die aktuelle Gedenkstätte ist jedoch deutlich bescheidener als ihre Vorläuferinnen.