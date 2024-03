Nawalny-Gedenkstätte in Wien erneut zerstört

Improvisierte Gedenkstätte

Blumen in den Farben der russischen Trikolore, Trauerkerzen sowie Stofftiere standen am Sonntagabend am Zaun der russischen Botschaft in der Reisnerstraße und kleine Plakate mit Verweis auf die Crocus City Hall verdeutlichten, dass hier den Opfern des Terroranschlags vom vergangenen Freitag gedacht werden soll. Dieses Gedenken wurde offiziell begrüßt: „Wir sind aufrichtig all jenen dankbar, die in Bezug auf diese Tragödie nicht mit Gleichgültigkeit reagieren und Anteil an diesem Schmerz des Volks von Russland nehmen“, schrieb die russische Botschaft am Samstagvormittag auf Telegram und veröffentlichte Fotos dieser improvisierten Gedenkstätte.