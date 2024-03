Hamas: Zwölf Menschen vor Gaza ertrunken

Hilfslieferungen kommen nur sehr spärlich an

Im nördlichen Gazastreifen ist die Not der Zivilbevölkerung in dem seit mehr als fünf Monaten dauernden Gaza-Krieg besonders groß. Hilfslieferungen kommen auf dem Landweg dort nur in spärlicher Zahl an, weil Israel die Grenzübergänge im Norden des Gazastreifens geschlossen hält. Innerhalb des Küstengebiets ist wiederum die Fahrt für Lkw wegen Kampfhandlungen und anarchischer Verhältnisse sehr gefährlich.