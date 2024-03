Kurgast (57) von „Amstaff“ mehrmals gebissen

Der Angriff passierte bei einer Wanderung einer Gruppe des Rehabilitationszentrums, an welcher der 57-Jährige – aus St. Pölten, aber derzeit in Oberösterreich auf Kur – teilnahm. Als der Kurgast am Campingplatz in Bad Schallerbach vorbeiging, rannten zwei Hunde durch die Hecke auf ihn zu. Es waren zwei „Amstaffs“, also American Staffordshire Terrier – und damit jene Rasse, die für den tödlichen Hundeangriff in Naarn vorigen Oktober verantwortlich war.