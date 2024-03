Jeder Dritte schränkt sich beim Kauf von Essen ein

Rauch: Menschen mit Nötigstem versorgen

„Dass Menschen in einem reichen Land wie Österreich hungrig bleiben, ist für mich völlig inakzeptabel“, sagte Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). In schwarz-blau regierten Bundesländern würden nicht einmal die bestehenden Möglichkeiten genutzt, um Menschen in Armut mit dem Nötigsten zu versorgen. Zusätzlich sei zum Beispiel eine Kindergrundsicherung nötig.