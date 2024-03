Neue Hoffnung für Bayern? So geht‘s Harry Kane

31 Tore in 26 Spielen in der Liga

Kane ist in dieser Saison so etwas wie die Lebensversicherung der Bayern. In seiner ersten Saison in Deutschland erzielte er bereits 31 Tore in 26 Liga-Spielen. Dennoch hat der deutsche Rekordmeister zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Der Gegner vom Samstag, Borussia Dortmund, kämpft als Vierter um einen Champions-League-Platz.