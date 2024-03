3:1! KAC hat nun vier Matchpucks gegen Pustertal

Dahm rettet bravourös

Im zweiten Abschnitt kamen die Südtiroler auf, Schofield traf mit der Rückhand die Stange (27.), Petan scheiterte am zweiten Pfosten (30.) und Akeson mit einem Solo allein vor KAC-Goalie Dahm (36.). Und so ging’s auch mit der 1:0-Führung in die zweite Pause.