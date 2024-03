„Zwischen Prostitution und Menschenhandel“

„Man weiß nicht, wo sie sind! Es landen auch welche in der Prostitution, in der Schwarzarbeit oder auch bei Menschenhändlerringen“, so Shoura Zehetner-Hashemi von Amnesty International. Einige ziehen weiter in die EU-Nachbarländer, auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Zustände in den Erstaufnahmezentren für unbegleitete Minderjährige in Österreich sind ein dunkler Fleck auf der Landkarte. Überfüllte Räume, unzureichende Betreuung und fehlende Perspektiven prägen den Alltag dieser jungen Menschen.