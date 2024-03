Edtstadler: „Geht nicht um Kinder im Gefängnis!“

Das Internet müsse zu einem Raum gemacht werden, der zum Besten für uns alle ist, sagt Edtstadler. Die Bereitschaft, gegen Antisemitismus im Netz vorzugehen, sei auch bei den großen Playern der sozialen Medien vorhanden, so die Politikerin, die bereits in Gesprächen mit CEOs die Front geklärt hat. Aber auch die Zivilgesellschaft gehöre sensibilisiert. Denn: Antisemitismus sei nicht für alle gleich als solcher erkennbar, sondern verstecke sich in Codes, Deep-Fakes, aber auch Verschwörungserzählungen, so Edtstadler.