Barbara Schweitl stürzte den Ortskaiser von Puch

Freud und Leid liegen nah beieinander – so auch am Sonntagabend im Pucher „Kirchenwirt“. Im großen Saal feierte Neo-Bürgermeisterin Barbara Schweitl (SPÖ) ihren fulminanten Wahlsieg. Zwei Zimmer weiter musste Amtsinhaber Helmut Klose (ÖVP) und seine Mannen die überraschend klare Schlappe verdauen. 46 Prozent aller Stimmen im Tennengauer Ort entfielen auf den Langzeit-Ortschef, 54 Prozent auf seine Herausforderin. Klose selbst wollte mit der „Krone“ nicht sprechen. Gegenüber Parteifreunden kündigte er jedoch bereits seinen Rücktritt an.