Bunt und traditionell startet Tirol in Karwoche

Tirol ist reich an bedeutenden Glocken: Als älteste wird jene in der Filialkirche St. Helena im Pfarrgebiet Oberlienz in Osttirol angesehen. Sie soll aus der Zeit um 1300 stammen. Die älteste datierte Glocke Nordtirols hängt laut Diözese Innsbruck in der Pfarrkirche Lermoos und die größte noch erhaltene gotische Glocke Österreichs in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schwaz. Eine österreichweite Besonderheit befindet sich auch im Innsbrucker Dom. Dort ist das größte Glockenspiel des Landes installiert. Es umfasst 48 Glocken mit einem Umfang von vier Oktaven.