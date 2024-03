Emotionales Aus – „so etwas noch nie gesehen!“

Beeindruckend, dass die Fivers nach der Pause dank 10:4-Run bis zur 40. Minute zum 20:20 ausglichen, ehe sie bis zur 53. Minute 23:28 hinten lagen. „Es ist in dieser Saison Usus, dass wir hoch in Rückstand geraten und dann aufholen“, so Trainer Peter Eckl. „Wir sind standhaft geblieben, aber es gab schon einige unglückliche Situationen.“ So musste der Rekord-Cupsieger bereits vor dem Final Four die Segel streichen.