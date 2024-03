Betreutes Wohnen, aber bitte ohne Katze und Hund

72 Wohnungen am Dr. Emmerich Gyenge-Platz betroffen

Und genau diese Personengruppe ist es jetzt, die im Betreuten Wohnen in Oberwart künftig auch auf Hund und Katz verzichten muss. Der Oberwarter Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass jene 72 Mietwohnungen am Dr. Emmerich Gyenge-Platz nur mehr an Mieter vergeben werden, die sich verpflichten, keine Hunde und Katzen zu halten. „Dieses harte Vorgehen war unsere letzte Möglichkeit, die Probleme in den Griff zu bekommen“, argumentiert Bürgermeister Georg Rosner.