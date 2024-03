225.000 Euro: VW muss das Land OÖ entschädigen

Der oberste Gerichtshof sprach Ende Februar in einem Teilurteil dem Land Oberösterreich eine Entschädigung zu – und diese kann sich sehen lassen. Offiziell heißt es: „Insgesamt besteht zum heutigen Teil eine Zahlungsverpflichtung von Volkswagen gegenüber dem Land Oberösterreich in der Höhe von 225.603,38 Euro.“ Die Summe setzt sich aus einer Entschädigung in der Höhe von 168.344,25 Euro sowie Zinsen zusammen. Seit 13. August sind Zinsen in der Höhe von 9,2 Prozentpunkten fällig, was den Geldsegen erheblich auffettet.