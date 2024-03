Hier drohen Chaos und Stau im Osterverkehr

Der Club erinnert daran, dass die Rampensperren entlang der A10 in Salzburg für den Durchgangsverkehr noch bis Ostermontag aktiv sind. Weiters gelten die Transit-Fahrverbote in Tirol auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwaz bis 1. April. Zudem stockt der Verkehr auf der A8 vor dem Grenzübergang Suben und auf der A4 vor Nickelsdorf. In Niederösterreich lockt die Marillenblüte bereits dieses Wochenende Ausflügler in die Wachau.