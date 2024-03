Beste Punkte für ÖTV-Ass Joel Schwärzler

Meilenstein für Joel Schwärzler! Der Harder zog beim ITF-M15-Turnier in Antalya (Tur) erstmals in seiner noch jungen Karriere in ein Halbfinale eines Turniers auf der ITF-Mens-Tour ein und wird damit im ATP-Ranking, wo er derzeit noch als Nummer 1061 geführt wird, einen schönen Satz nach vorne machen.