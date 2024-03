Kampf um Gymnasium-Platz: Erste Runde geschlagen

„Die Aufnahme erfolgt derzeit nur vorläufig, weil das Jahreszeugnis ausschlaggebend ist“, heißt es aus der Bildungsdirektion. Bei jenen, die in die neunte Schulstufe – also an Oberstufenrealgymnasien bzw. berufsbildende mittlere und höhere Schulen – aufsteigen, sieht es wie folgt aus: Tirolweit konnten 3730 Jugendliche nach dem ersten Durchgang aufgenommen werden. Zugleich wurden 450 Abweisungen an Erstwunschschulen gezählt.