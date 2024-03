Grenzkontrollen zu Italien und Slowenien fallen

Starkes Migrationsplus in Bosnien

Bei dem Treffen wurde auch vereinbart, so bald wie möglich gemeinsame Polizeistreifen in den Grenzgebieten zwischen den drei Ländern einzurichten. Božinović stellte fest, dass die Zahl der seit Jahresbeginn illegal nach Kroatien eingereisten Migranten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent gesunken sei, während sie im benachbarten Bosnien und Herzegowina um 40 Prozent gestiegen sei.