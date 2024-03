Kerschbaum-Kritiker buhlte um Brucknerhaus-Job

NEOS-Chef „schoss“ von Anfang an scharf

Und auch die Tage danach ließ er ungewohnt oft mit zugespitzten Pressemitteilungen aufwarten, in denen er etwa auch die komplette Linzer Stadtregierung an den Pranger stellte, als er meinte: „Ich war stiller Rufer in der Wüste und kam gegen die geballte Kraft der Proporzregierung nicht an.“ Oder in sozialen Medien die „Falter“-Redakteurin mit den nachfolgenden Worten adelte: „Mit ihr hab’ ich unerwartet eine Mitstreiterin gegen vermeintliche In-Sich-Geschäfte des künstlerischen Leiters und Geldverschwendung im Linzer Brucknerhaus gefunden. Ich wollte schon fast aufgeben.“ Alles Umstände, die vor allem für Rathaus-Insider äußerst seltsam wirken, denn als im vergangenen Sommer der kritische Kontrollamtsbericht öffentlich wurde, hatte Redlhammer als Kontrollausschussvorsitzender jegliche Entrüstung noch vermissen lassen.