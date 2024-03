„Nur 100.000 bis 150.000 müssen investiert werden“

Auftakt in Ebelsberg

Auch Springreit-Zampano Helmut Morbitzer, der mit seinem Team am Oster-Wochenende die Saison in Ebelsberg eröffnet und insgesamt neun nationale und internationale Veranstaltungen organisieren wird, betont: „Sehr wichtig, dass das in die Gänge kommt, für den gesamten Sport ist das eine sehr positive Entwicklung!“