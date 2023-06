Zum Wiehern! Pferde bekommen Hotel um 2 Millionen

450 Boxen möglich

„Die Boxen sind größer und komfortabler als die Zeltboxen, wetter- und sturmfest, isoliert und bieten einfach ein besseres Stallklima“, so Geschäftsführer Johannes Mayrhofer. In der ersten Bauphase werden rund zwei Millionen Euro investiert, für die zwei weiteren, in denen erneut 150 Boxenplätze gebaut werden, ist die Finanzierung noch offen. Sorgen um ausbleibende Buchungen für das „Hotel“ muss man sich nicht machen.