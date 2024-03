Nach Messerstich: Ehrung für „Held von Favoriten“

Bande verfolgte 21-Jährigen

Diese reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-jährigen. Seine Zivilcourage hätte er beinahe mit seinem Leben bezahlt. Denn die Bande verfolgte ihn. Plötzlich zog einer das Messer. Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichwunden am Rücken und am Oberschenkel, er brach zusammen. Alarmierte Polizisten legten ihm am Bein ein Tourniquet zum Abbinden des Blutflusses an. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, das er mittlerweile bereits verlassen konnte. Er erholt sich nun von seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen gefasst. Es handelt sich um einen 18-jährigen Syrer. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt.