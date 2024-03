Große Ziele mit dem kleinen Land

Neben Valon Berisha vom LASK gehört auch Edon Zhegrova Ihrem ersten Teamkader für das Freundschaftsspiel am Freitag gegen Armenien an. Beim 3:0-Sieg von Lille in Graz gegen Sturm in der Conference League hat er mit einem Zaubertor geglänzt.

Ich weiß, der Kosovo hat aber viele sehr gute Fußballer, wir haben aktuell einen Pool von etwa 40 bis 50 Spielern. Jetzt gilt es die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir müssen an uns glauben, mit Selbstvertrauen auftreten und unser Spiel auf den Platz kriegen.