Millie Bobby Brown hasst Restaurant-Besuche

„Ständig kritisiert“

An anderer Stelle des Interviews wollte Brown von den „Table Manners“-Gastgebern wissen, ob sie Bewertungen in Restaurants hinterlassen hätten – was der „Stranger Things“-Star selbst zugab, getan zu haben. Sie verteidigte ihre Handlungen, indem sie erklärte: „Mein ganzes Leben besteht darin, dass die Leute mich kritisieren, also werde ich es manchmal zurückgeben.“