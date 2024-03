Prinzessin Aiko will nun beim Roten Kreuz arbeiten

Prinzessin Aiko, das einzige Kind von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, hat ihren Uni-Abschluss in der Tasche! Bei der Abschlussfeier der Gakushuin-Universität in Tokio lächelte sie in die Kamera und verriet, dass sie sich um einen Job beim Roten Kreuz beworben hat.