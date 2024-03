Kombi-Ass Seidl ist schon wieder auf den Beinen

Kombinierer Mario Seidl arbeitet nach seinem Bruch der rechten Kniescheiben bereits eifrig in der Physiotherapie an seinem Comeback. „Ich bin schon bei meinen ersten Gehversuchen ohne Krücken. Bisher läuft alles nach Plan“, berichtet der Pongauer. Neben der Reha bleibt dem 31-Jährigen Zeit, um in seiner Pilotenausbildung nächste Schritte zu machen. In naher Zukunft möchte er den Theorieteil abschließen. „Dadurch komme ich auf andere Gedanken. Die Verletzung ist sonst immer im Kopf.“