Milliardenbetrügerin droht in Vietnam Todesstrafe

Ein beispielloser Fall von Veruntreuung hält derzeit die Justiz in Vietnam in Atem. Der Chefin einer Immobilienfirma wird vorgeworfen, Zehntausende Menschen um ihr Erspartes gebracht zu haben. Es geht um umgerechnet 11,4 Milliarden Euro, was drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes Vietnams entspricht. Im größten Finanzskandal der Staatsgeschichte wird die Todesstrafe für die Hauptangeklagte gefordert.