Wirbel um Depay: Unruhe bei Österreichs EM-Gegner

Was aber vielen sauer aufstößt, ist, dass Depay weiter öffentlich Partei für Quincy Promes ergreift. Jenem Ex-Teamspieler, der in Abwesenheit zu 1,5 Jahren (wegen Messerstecherei) bzw. 6 Jahren Gefängnis (wegen Beteiligung am Kokainschmuggel) verurteilt wurde. Promes sitzt derzeit in einem Gefängnis in Dubai, wartet auf eine mögliche Auslieferung.