Respektloses Ried zeigt Wolfsbergs AKA-Chef an!

Da trauten am Wochenende in der St. Veiter Jacques-Lemans-Arena einige ihren Augen nicht. Während die U16 der AKA WAC gegen die Rieder Alterskollegen spielte (und sie 1:0 bog), schlug plötzlich Gäste-Tormanntrainer Wolfgang Wimmer – als die Teams sich in der anderen Spielhälfte befanden – allen Ernstes mit seinem U18-Goalie einige Flanken am Platz!