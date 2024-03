Herwig Straka: „Geld ist für uns kein Gamechanger“

Keine Spaltung wie im Golf

Dass dem Tennis nun eine Spaltung wie im Golf drohe, verneinte Straka. „Nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass wir alle aus Golf gelernt haben und wir alle nicht so weit gehen. Sowohl was die Saudis betrifft, als auch dieser Premium-Gedanke. Ich bin guter Dinge, dass sich das wieder einpendelt, aber es sind zur Zeit eben mehrere Initiativen.“ Umgekehrt sei es nichts Neues, so habe vor 30 Jahren die Vermarktungsfirma ISL ein Milliarden-Angebot gemacht. „Beim Davis Cup war es das Gleiche. Nur mit viel Geld zu arbeiten, ohne zu überlegen, was fürs Produkt gut ist, hat noch nie gut funktioniert.“