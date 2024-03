Ärger mit Trump und Degradierung vom Königshaus

Der britische Prinz Harry sorgt trotz der massiven Schlagzeilen um seine Schwägerin Prinzessin Kate für Aufregung. Am Montag wurde bekannt, dass das Königshaus ihn degradiert hat. Er ist jetzt sozusagen „das Letzte“ auf der offiziellen Webseite der Royals. Am Dienstag wiederholte Donald Trump seine „Wahlkampfversprechen“, den Prinzen in seine Heimat abzuschieben.